Оркестри, танці і один кандидат у бюлетені: як у КНДР проходять парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні, 10 березня, проходять вибори до парламенту КНДР – Верховні народні збори. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Повідомляється, що це другі подібні вибори з часу приходу до влади в КНДР Кім Чен Ина. Вибори у Верховні народні збори КНДР є формальністю. Від кожного виборчого округу, зазвичай, балотується тільки один кандидат, який затверджується правлячою в країні Трудовою партією Кореї.
Крім того, голосування на виборах до парламенту є обов'язковим. Явка на подібних виборах близька до 100%, а підтримка курсу влади – одноголосна.
Таким чином, громадяни повинні демонструвати повну відданість правлячій сім'ї та її нинішньому лідеру.
На виборчій дільниці громадяни КНДР отримують бюлетень з одним ім'ям. У ньому не потрібно нічого відзначати, тому виборці просто беруть папір і кладуть його в урну.
Є також кабіна для голосування, але якщо людина захоче скористатися нею, це відразу ж викличе підозри.
Теоретично, у виборця є можливість викреслити єдиного кандидата в бюлетені, однак це автоматично означатиме, що таким громадянином зацікавляться служби безпеки КНДР.
Після того, як виборець виходить з дільниці, він повинен приєднатися до натовпу, щоб разом з іншими висловити свою радість з приводу виборів.
Традиційно вибори проходять у святковій атмосфері. Вивіски виборчих дільниць прикрашаються паперовими квітами, біля входу зазвичай танцюють місцеві жителі під оркестрову музику.
Нагадаємо, Конституційний суд Молдови офіційно затвердив результати парламентських виборів.