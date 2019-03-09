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Молдова: Конституційний суд затвердив результати виборів

Молдова: Конституційний суд затвердив результати виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Конституційний суд Молдови офіційно затвердив результати парламентських виборів, що відбулися 24 лютого, і затвердив мандати депутатів, обраних і за партійними списками, і в одномандатних мажоритарних округах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Також після кількагодинного розгляду Конституційний суд відхилив скарги виборчого блоку “Acum” (“Зараз”), який домагався скасування результатів голосування в кількох одномандатних округах, зокрема у двох, створених спеціально для мешканців Придністров’я.

Таким чином, у новому парламенті Молдови будуть представлені проросійська лівацька Партія соціалістів (35 мандатів), лівоцентристська Демократична партія суперечливого олігарха Влада Плахотнюка (30), блок двох проєвропейських партій “Acum” (26), популістська партія “Шор” іще одного суперечливого підприємця й політика Ілана Шора (7) і ще три незалежні депутати (всього 101).

Через політичні розбіжності між партіями наразі не ясно, чи вдасться якійсь із сил створити уряд — невдача може спричинити необхідність нових дострокових виборів.

Як повідомляв УНН, ЦВК Молдови оприлюднила остаточні результати виборів до парламенту.

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