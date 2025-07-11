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Оригинальная сумка Джейн Биркин от Hermès продана за рекордные €8,6 млн

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Оригинальная сумка Birkin, созданная для Джейн Биркин в 1985 году, была продана на аукционе Sotheby's в Париже за 8,6 млн евро, став самой дорогой сумкой в истории. Этот прототип, принадлежавший певице десять лет, а затем Катрин Бенье 25 лет, значительно превысил предыдущий рекорд.

Оригинальная сумка Джейн Биркин от Hermès продана за рекордные €8,6 млн
Hermès

Оригинальная сумка Birkin, ставшая образцом, пожалуй, самого желанного аксессуара в истории моды, была куплена за 8,6 млн евро (10,1 млн долларов США), став самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Эта черная кожаная сумка была изготовлена для певицы Джейн Биркин в 1985 году после того, как она рассыпала свои вещи, сидя рядом с главой люксового модного дома Hermès в самолете.

Она спросила, почему они не делают сумки большего размера, и он набросал эскиз новой.

Созданный им прототип был продан частному коллекционеру из Японии на аукционе Sotheby's в Париже в четверг, значительно превысив предыдущий рекорд в 439 000 евро (513 000 долларов США).

Аукционный дом сообщил о "захватывающей" 10-минутной борьбе между "девятью целенаправленными коллекционерами".

Морган Халими, руководитель отдела сумок и моды Sotheby's, сказала, что цена стала "впечатляющей демонстрацией силы легенды и ее способности разжигать страсть и желание коллекционеров, ищущих исключительные вещи с уникальным происхождением, владеть ее оригиналом".

Общая сумма 8 582 500 евро включает комиссию и сборы. Sotheby's не опубликовал предварительной оценки стоимости.

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Дополнение

Создав сумку для англо-французской певицы и актрисы, Hermès запустил ее в коммерческое производство, и она до сих пор остается одним из самых эксклюзивных символов статуса в моде.

Некоторые модели стоят десятки тысяч долларов и имеют многолетние списки ожидания, среди владелиц которых были такие знаменитости, как Кейт Мосс, Виктория Бекхэм и Дженнифер Лопес.

Биркин, которая умерла в 2023 году в возрасте 76 лет, владела оригинальной сумкой десять лет и в 1994 году передала ее на аукцион для сбора средств в благотворительную организацию по борьбе со СПИДом.

Позже ее приобрела Кэтрин Бенье, владелица роскошного бутика в Париже. Она владела сумкой 25 лет, прежде чем продала ее в четверг.

По данным Sotheby's, предыдущий рекорд цены на сумку был установлен в 2021 году бриллиантом Retourne Kelly 28 из белого гималайского нилотикового крокодила.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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