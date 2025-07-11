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Оригінальну сумку Джейн Біркін від Hermès продали за рекордні €8,6 млн

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Оригінальна сумка Birkin, створена для Джейн Біркін у 1985 році, була продана на аукціоні Sotheby's у Парижі за 8,6 млн євро, ставши найдорожчою сумкою в історії. Цей прототип, що належав співачці десять років, а потім Кетрін Беньє 25 років, значно перевищив попередній рекорд.

Оригінальну сумку Джейн Біркін від Hermès продали за рекордні €8,6 млн
Hermès

Оригінальна сумка Birkin, що стала зразком, мабуть, найбажанішого аксесуара в історії моди, була куплена за 8,6 млн євро (10,1 млн доларів США), ставши найдорожчою сумкою, яка колись була продана на аукціоні, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ця чорна шкіряна сумка була виготовлена ​​для співачки Джейн Біркін у 1985 році після того, як вона розсипала свої речі, сидячи поруч із головою люксового модного будинку Hermès у літаку.

Вона запитала, чому вони не роблять сумки більшого розміру, і він накидав ескіз нової.

Створений ним прототип було продано приватному колекціонеру з Японії на аукціоні Sotheby's у Парижі в четвер, значно перевищивши попередній рекорд у 439 000 євро (513 000 доларів США).

Аукціонний будинок повідомив про "захоплюючу" 10-хвилинну боротьбу між "дев'ятьма цілеспрямованими колекціонерами".

Морган Халімі, керівник відділу сумок та моди Sotheby's, сказала, що ціна стала "вражаючою демонстрацією сили легенди та її здатності розпалювати пристрасть та бажання колекціонерів, які шукають виняткові речі з унікальним походженням, володіти її оригіналом".

Загальна сума 8 582 500 євро включає комісію та збори. Sotheby's не опублікував попередньої оцінки вартості.

Hermès обігнала LVMH і стала найдорожчою компанією у категорії предметів розкоші15.04.25, 17:29 • 23956 переглядiв

Доповнення

Створивши сумку для англо-французької співачки та актриси, Hermès запустив її у комерційне виробництво, і вона досі залишається одним із найексклюзивніших символів статусу в моді.

Деякі моделі коштують десятки тисяч доларів та мають багаторічні списки очікування, серед власниць яких були такі знаменитості, як Кейт Мосс, Вікторія Бекхем та Дженніфер Лопес.

Біркін, яка померла 2023 року у віці 76 років, володіла оригінальною сумкою десять років і 1994 року передала її на аукціон для збору коштів у благодійну організацію боротьби зі СНІДом.

Пізніше її придбала Кетрін Беньє, власниця розкішного бутіка у Парижі. Вона мала сумку 25 років, перш ніж продала її в четвер.

За даними Sotheby's, попередній рекорд ціни на сумку був встановлений у 2021 році діамантом Retourne Kelly 28 із білого гімалайського нілотикового крокодила.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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