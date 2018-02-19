Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхан проверит продажу собачьего мяса в местных ресторанах

“Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку (продажи собачьего мяса у олимпийских объектов), но пока не обнаружили таких случаев. Корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — уже отмирающая традиция”, — заявила она.

Также сообщалось, что почти все рестораны Пхенчхан, которые подают мясо собак, отказались выполнять требование правительства и временно прекратить сервировку таких блюд. Местные власти предлагали 12 заведениям приостановить продажу мяса в обмен на дополнительные субсидии, но согласились только два. Владельцы ресторанов утверждали, что таким образом правительство угрожает их “средствам к существованию”.

Как сообщал УНН, мексиканский спортсмен Герман Мадрасо, который принимал участие в 15-километровой мужской лыжной гонке на Олимпиаде в Пхенчхан, финишировал позже всех. Несмотря на это, его приветствовали аплодисментами болельщики и другие участники соревнования.