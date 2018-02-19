Оргкомітет Олімпіади в Пхьончхані перевірить продаж собачого м'яса в місцевих ресторанах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Оргкомітет Олімпійських ігор у Пхьончхані перевірить інформацію про продаж собачого м'яса поруч зі спортивними об'єктами. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-конференцію представниці Оргкомітету Ігр Сон Пек Ю, інформує УНН.
“Питання, яке було піднято в пресі, ми візьмемо на олівець. Ми вже почали перевірку (продажу собачого м’яса біля олімпійських об’єктів), але поки не виявили таких випадків. Корейці тримають собак в якості домашніх тварин, а ситуація з собачим м’ясом — вже відмираюча традиція”, — заявила вона.
Також повідомлялося, що майже всі ресторани Пхьончхану, які подають м’ясо собак, відмовилися виконувати вимогу уряду і тимчасово припинити сервіровку таких страв. Місцева влада пропонували 12 закладам призупинити продаж м’яса в обмін на додаткові субсидії, але погодилися тільки два. Власники ресторанів стверджували, що таким чином уряд загрожує їхнім “засобам для існування”.
Як повідомляв УНН, мексиканський спортсмен Герман Мадрасо, який брав участь в 15-кілометровій чоловічій лижній гонці на Олімпіаді в Пхьончхані, фінішував пізніше всіх. Незважаючи на це, його вітали оплесками вболівальники та інші учасники змагання.