Оргкомитет Олимпиады-2020 начал рассмотрение возможного переноса Игр - Reuters

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101962 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105028 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107025 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105880 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114729 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101180 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105552 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106712 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131618 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Оргкомитет Олимпиады-2020 начал рассмотрение возможного переноса Игр - Reuters

Оргкомитет Олимпиады-2020 начал рассмотрение возможного переноса Игр - Reuters

Киев  •  УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Оргкомитет Олимпийских игр 2020 начал рассмотрение вопроса о переносе соревнований из-за пандемии коронавируса, информирует УНН.

Сейчас рассматриваются различные варианты переноса, как летний перенос или сроком на 1-2 месяца.

Отмечено, что несмотря на вспышку коронавируса, который помешал проведению спортивных мероприятий по всему миру, Япония настойчиво заявляет о желании провести Игры этим летом.

Примечательно, что в случае отмены Олимпиады под угрозой находится более 3 млрд долларов на внутреннем спонсорстве, олимпийские рекорды и около 12 млрд долларов, потраченных на подготовку.

Напомним, МОК определится с проведением Олимпиады-2020 в течение месяца.

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