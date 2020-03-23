Оргкомитет Олимпиады-2020 начал рассмотрение возможного переноса Игр - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Оргкомитет Олимпийских игр 2020 начал рассмотрение вопроса о переносе соревнований из-за пандемии коронавируса, информирует УНН.
Сейчас рассматриваются различные варианты переноса, как летний перенос или сроком на 1-2 месяца.
Отмечено, что несмотря на вспышку коронавируса, который помешал проведению спортивных мероприятий по всему миру, Япония настойчиво заявляет о желании провести Игры этим летом.
Примечательно, что в случае отмены Олимпиады под угрозой находится более 3 млрд долларов на внутреннем спонсорстве, олимпийские рекорды и около 12 млрд долларов, потраченных на подготовку.
Напомним, МОК определится с проведением Олимпиады-2020 в течение месяца.