МОК определится с проведением Олимпиады-2020 в течение месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт МОК.
"МОК в сотрудничестве с оргкомитетом Игр в Токио, властями Японии и властями города обсуждает различные варианты проведения Олимпиады в условиях распространения коронавирусной инфекции — вплоть до переноса соревнований. Мы намерены подвести итоги этих обсуждений в течение следующих четырех недель", — говорится в заявлении организации.
В сообщении отмечается, что ситуация в Японии улучшается. Это дает основания полагать, что, если Игры начнутся в срок, риск для здоровья всех участников состязаний и болельщиков будет минимизирован.
МОК обращает внимание на резкий скачок числа зараженных COVID-19 во многих других странах. В организации не могут игнорировать это и "должны руководствоваться новыми данными при планировании своих будущих действий".
Напомним, ранее МОК и оргкомитет Игр-2020 не рассматривали вариант переноса или отмены соревнований из-за коронавируса.