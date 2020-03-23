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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100647 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103900 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104894 просмотра

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5 марта, 15:49 • 113575 просмотра

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МОК определится с проведением Олимпиады-2020 в течение месяца

МОК определится с проведением Олимпиады-2020 в течение месяца

Киев  •  УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт МОК.

"МОК в сотрудничестве с оргкомитетом Игр в Токио, властями Японии и властями города обсуждает различные варианты проведения Олимпиады в условиях распространения коронавирусной инфекции — вплоть до переноса соревнований. Мы намерены подвести итоги этих обсуждений в течение следующих четырех недель", — говорится в заявлении организации.

В сообщении отмечается, что ситуация в Японии улучшается. Это дает основания полагать, что, если Игры начнутся в срок, риск для здоровья всех участников состязаний и болельщиков будет минимизирован.

МОК обращает внимание на резкий скачок числа зараженных COVID-19 во многих других странах. В организации не могут игнорировать это и "должны руководствоваться новыми данными при планировании своих будущих действий".

Напомним, ранее МОК и оргкомитет Игр-2020 не рассматривали вариант переноса или отмены соревнований из-за коронавируса.

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