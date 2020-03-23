МОК визначиться з проведенням Олімпіади-2020 протягом місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) визначиться з датами і форматом проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо протягом чотирьох тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт МОК.
"МОК у співпраці з оргкомітетом Ігор в Токіо, владою Японії і владою міста обговорює різні варіанти проведення Олімпіади в умовах поширення коронавирусной інфекції - аж до перенесення змагань. Ми маємо намір підвести підсумки цих обговорень протягом наступних чотирьох тижнів", - йдеться в заяві організації.
У повідомленні наголошується, що ситуація в Японії покращується. Це дає підстави вважати, що, якщо Ігри розпочнуться в термін, ризик для здоров'я всіх учасників змагань та вболівальників буде мінімізований.
МОК звертає увагу на різкий стрибок кількості заражених COVID-19 в багатьох інших країнах. В організації не можуть ігнорувати це і "повинні керуватися новими даними при плануванні своїх майбутніх дій".
Нагадаємо, раніше МОК і оргкомітет Ігор-2020 не розглядали варіант перенесення або скасування змагань через коронавірус.