Оргкомітет Олімпіади-2020 почав розгляд можливого переносу Ігор – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Оргкомітет Олімпійських ігор 2020 розпочав розгляд питання про перенесення змагань через пандемію коронавірусу, інформує УНН.
Наразі розглядаються різні варіанти переносу, як річний перенос або терміном на 1-2 місяця.
Зазначено, що попри спалах коронавірусу, який завадив проведенню спортивних заходів по всьому світу, Японія наполегливо заявляє про бажання провести Ігри цього літа.
Примітно, що у випадку відміни Олімпіади під загрозою знаходиться більше 3 млрд доларів на внутрішньому спонсорстві, олімпійські рекорди і близько 12 млрд доларів, витрачених на підготовку.
Нагадаємо, МОК визначиться з проведенням Олімпіади-2020 протягом місяця.