Организовывал туры для ЛГБТ-сообщества: в Москве директора турфирмы обвиняют в экстримизме
Киев • УНН
Директора туристического клуба "Мэн тревел" задержали за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества. Мужчина отрицает причастность к сообществу и не понимает причин задержания.
В москве задержали директора турфирмы, которая по версии следствия, организовала путешествия для участников ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
"Правоохранители задержали 48-летнего директора туристического клуба "Мэн тревел" Андрея К. По данным следствия, он за деньги организовал для сторонников "международного движения ЛГБТ". Одно путешествие-Волгой - уже состоялось, также "Мэн тревел" планировали поездку в Египет", - пишут росСМИ.
Отмечается, что во время задержания мужчина заявил, что не знает причину задержания и не относит себя к ЛГБТ-сообществу.
Добавим
На мужчину возбудили дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
росСМИ напоминают, что "международное движение ЛГБТ" в рф признано экстремистской организацией.