Организовывал туры для ЛГБТ-сообщества: в Москве директора турфирмы обвиняют в экстримизме

В москве задержали директора турфирмы, которая по версии следствия, организовала путешествия для участников ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

"Правоохранители задержали 48-летнего директора туристического клуба "Мэн тревел" Андрея К. По данным следствия, он за деньги организовал для сторонников "международного движения ЛГБТ". Одно путешествие-Волгой - уже состоялось, также "Мэн тревел" планировали поездку в Египет", - пишут росСМИ.

Отмечается, что во время задержания мужчина заявил, что не знает причину задержания и не относит себя к ЛГБТ-сообществу.

Добавим

На мужчину возбудили дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

росСМИ напоминают, что "международное движение ЛГБТ" в рф признано экстремистской организацией.