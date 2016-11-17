Организации "разговора" П.Порошенко с пранкером помогло МИД Кыргызстана - С.Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Расследование установило, что организации разговора Президента Украины Петра Порошенко с пранкером помогли работники МИД Кыргызстана. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Как спецслужбы другого государства смогли это организовать? Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации Президента Кыргызстана. А потом, когда все произошло, несколько дней не отвечали на звонки из Украины", - написал он.
Напомним, 2 ноября в Администрации Президента сообщили, что Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией.
Однако впоследствии заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре президента Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.
С сайта АП новость об общении П.Порошенко с президентом Кыргызстана исчезла.
В МИД подтвердили, что разговора президентов Украины и Кыргызстана не было. Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились разобраться с провокацией.
Как сообщал УНН, 17 ноября российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.