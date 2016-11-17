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Організації "розмови" П.Порошенка із пранкером посприяв МЗС Киргизстану - С.Цеголко

Організації "розмови" П.Порошенка із пранкером посприяв МЗС Киргизстану - С.Цеголко

Київ • УНН

 • 9294 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Рослідування встановило, що організації розмови Президента України Петра Порошенка із правнкером посприяли працівники МЗС Киргизстану. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Президента Святослав Цеголко, передає УНН.

"Як спецслужби іншої держави змогли це організувати? Розслідування показало, що, на жаль, не обійшлося без участі працівників зовнішньополітичного відомства Киргизстану. Адже вони сприяли організації розмови, надавши контактні телефони Адміністрації Президента Киргизстану. А потім, коли все відбулося, кілька днів не відповідали на дзвінки з України", - написав він.

Нагадаємо, 2 листопада в Адміністрації Президента повідомили, що Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.

Однак згодом завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.

Із сайту АП новина про спілкування П.Порошенка з президентом Киргизстану зникла.

У МЗС підтвердили, що розмови президентів України та Киргизстану не було. Голови МЗС України і Киргизстану домовилися розібратися із провокацією щодо розмови президентів.

Як повідомляв УНН, 17 листопада російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) на своїй сторінці у Facebook опублікував запис “розмови” Президента України Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.

Українські Національні Новини

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