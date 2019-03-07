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Организаторке незаконного "референдума" в Луганской области дали условный срок

Организаторке незаконного "референдума" в Луганской области дали условный срок

Киев  •  УНН

 • 9081 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Луганской области суд вынес приговор "главе избирательной комиссии" незаконного "референдума" в Станично-Луганском районе. Женщине присудили 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что женщина принимала активное участие в организации и проведении 11 мая 2014 так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" с целью нарушения территориальной целостности Украины. Выполняя функции "председателя участковой комиссии", женщина организовала, контролировала и координировала работу членов "участковой избирательной комиссии", передала им бюллетени для голосования и выполняла другие организационные мероприятия. По завершению псевдореферендума обвиняемая отдала все бюллетени для объявления результатов и последующего создания так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

Также указано, что женщина полностью признала свою вину в совершении указанного уголовного преступления искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

В результате, Беловодский районный суд Луганской области назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Ранее УНН сообщал, что жительницу Донецкой области задержали за организацию "выборов ДНР".

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