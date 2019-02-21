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Жительку Донеччини затримали за організацію "виборів ДНР"

Жительку Донеччини затримали за організацію "виборів ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Донецькій області жінку затримали за організацію псевдовиборів "голови ДНР та депутатів народної ради", які були проведені у листопаді 2018 року. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали у Донецькій області одну з організаторів псевдовиборів "голови ДНР та депутатів народної ради", проведених терористами в листопаді 2018 року", - йдеться в повідомленні.

За даними спецсужби, місцева жителька обіймала посаду заступника голови "територіальної виборчої комісії" однієї з дільниць Новоазовського району та за грошову винагороду забезпечувала організацію і проведення фейкового волевиявлення.

Жінку затримали на підконтрольній українській владі території, куди вона приїхала в особистих справах. Затриманій оголошено про підозру у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, жительці Луганської області оголосили про підозру за участь у проведенні незаконного "референдуму" "ЛНР".

Українські Національні Новини

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