Жительницу Донецкой области задержали за организацию "выборов ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Донецкой области женщину задержали за организацию псевдовыборы "главы ДНР и депутатов народного совета", которые были проведены в ноябре 2018 года. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил задержали в Донецкой области одну из организаторов псевдовыборы "головы ДНР и депутатов народного совета", проведенных террористами в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.
По данным спецсужбы, местная жительница занимала должность заместителя главы "территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведении фейкового волеизъявления.
Женщину задержали на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам. Задержанной объявлено о подозрении в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
Как сообщал УНН, жительнице Луганской области объявили о подозрении за участие в проведении незаконного "референдума" "ЛНР".