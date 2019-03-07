Організаторці незаконного "референдуму" на Луганщині дали умовний строк

"У ході досудового розслідування встановлено, що жінка брала активну участь в організації та проведенні 11 травня 2014 року так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" з метою порушення територіальної цілісності України. Виконуючи функції "голови дільничної комісії", жінка організувала, контролювала та координувала роботу членів "дільничної виборчої комісії", передала їм бюлетені для голосування та виконувала інші організаційні заходи. По завершенню псевдореферендуму обвинувачена віддала всі бюлетені для оголошення результатів та подальшого створення так званої "ЛНР", - зазначено у повідомленні.



Також зазначено, що жінка повністю визнала свою провину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.



В результаті, Біловодський районний суд Луганської області призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.



Раніше УНН повідомляв, що жительку Донеччини затримали за організацію "виборів ДНР".