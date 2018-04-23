Организаторы назвали программу международного кинофестиваля "Молодость"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Фильмом-открытием международного кинофестиваля "Молодость" станет лента польского режиссера Малгожаты Шумовской "Лицо". Об этом во время презентации программы 47-го кинофестиваля "Молодость" сообщил генеральный директор кинофестиваля Андрей Халпахчи, передает УНН.
"Фильм-открытие конкурса, "Лицо" режиссера Малгожаты Шумовской - это гран-при Берлинского кинофестиваля. Один из наиболее значимых фильмов последнего года", - заявил Халпхачи.
В общем, стала известна первая семерка фильмов, которые примут участие в конкурсе. Всего в конкурсе примут участие 12 фильмов, еще 5 лент будут объявлены позже.
Победитель получит статуэтку "Скифский олень" и 10 000 долларов.
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- "Антенна" (Израиль)
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- "Опека" (Франция)
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- "Я не ведьма" (Великобритания, Франция, Германия)
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- "Страшная мать" (Грузия, Эстония)
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- "Тихая ночь" (Польша)
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- "Наследницы" (Парагвай, Германия, Уругвай Бразилия, Норвегия, Франция)
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- "Зимние братья" (Дания, Исландия).
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В национальном конкурсе примет участие 21 картина, победитель получит премию "Скифский олень" и денежный приз в размере 50 000 гривен.
1. "Счастливые годы"
2. "Вне зоны"
3. "Маньяк"
4. "Сильные духом"
5. "dendro dreams"
6. "Ночь с Натальей"
7. "Качели"
8. "Что если"
9. "Слово"
10. "Новый год в семейном кругу"
11. "Урок рыбалки"
12. "Miqlar"
13. "Государственное учреждение"
14. "Киевская история"
15. "Анахата"
16. "Интервидения-Львов"
17. "Штангист"
18. "Враги летели"
19. "Камалока"
20. "Милена"
21. "Сказки. Неопубл."
Состав жюри пока не объявлен.
В этом году также появились новые локации фестиваля:
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- кинотеатр "Киев"
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- кинотеатр "Украина"
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- кинотеатр "Синема Сити"
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- Почтовая площадь
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- Труханов остров,
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- клуб "ЮБК"
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- Дом образования и культуры "Мастер Класс".
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Открытие фестиваля и церемония награждения победителей состоятся на Почтовой площади.
Продлится фестиваль с 27 мая по 3 июня.
Как сообщал УНН, документальный фильм "Мустафа" о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получил награду "Лучший фильм об освещении прав и свобод человека" на Международном Фестивале "Бир Дуйно - Кыргызстан 2017".