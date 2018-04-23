Организаторы назвали программу международного кинофестиваля "Молодость"

"Фильм-открытие конкурса, "Лицо" режиссера Малгожаты Шумовской - это гран-при Берлинского кинофестиваля. Один из наиболее значимых фильмов последнего года", - заявил Халпхачи.

В общем, стала известна первая семерка фильмов, которые примут участие в конкурсе. Всего в конкурсе примут участие 12 фильмов, еще 5 лент будут объявлены позже.

Победитель получит статуэтку "Скифский олень" и 10 000 долларов.



"Антенна" (Израиль)



"Опека" (Франция)



"Я не ведьма" (Великобритания, Франция, Германия)



"Страшная мать" (Грузия, Эстония)



"Тихая ночь" (Польша)



"Наследницы" (Парагвай, Германия, Уругвай Бразилия, Норвегия, Франция)



"Зимние братья" (Дания, Исландия).



В национальном конкурсе примет участие 21 картина, победитель получит премию "Скифский олень" и денежный приз в размере 50 000 гривен.



1. "Счастливые годы"

2. "Вне зоны"

3. "Маньяк"

4. "Сильные духом"

5. "dendro dreams"

6. "Ночь с Натальей"

7. "Качели"

8. "Что если"

9. "Слово"

10. "Новый год в семейном кругу"

11. "Урок рыбалки"

12. "Miqlar"

13. "Государственное учреждение"

14. "Киевская история"

15. "Анахата"

16. "Интервидения-Львов"

17. "Штангист"

18. "Враги летели"

19. "Камалока"

20. "Милена"

21. "Сказки. Неопубл."

Состав жюри пока не объявлен.

В этом году также появились новые локации фестиваля:



кинотеатр "Киев"



кинотеатр "Украина"



кинотеатр "Синема Сити"



Почтовая площадь



Труханов остров,



клуб "ЮБК"



Дом образования и культуры "Мастер Класс".





Открытие фестиваля и церемония награждения победителей состоятся на Почтовой площади.

Продлится фестиваль с 27 мая по 3 июня.

Как сообщал УНН, документальный фильм "Мустафа" о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получил награду "Лучший фильм об освещении прав и свобод человека" на Международном Фестивале "Бир Дуйно - Кыргызстан 2017".