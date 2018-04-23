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Організатори назвали програму міжнародного кінофестивалю "Молодість"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Фільмом-відкриттям міжнародного кінофестивалю "Молодість" стане стрічка польської режисерки Малгожати Шумовської "Обличчя".Про це під час презентації програми 47-го кінофестивалю "Молодість" повідомив генеральний директор кінофестивалю Андрій Халпахчі, передає УНН.

Організатори назвали програму міжнародного кінофестивалю "Молодість"

"Фільм-відкриття конкурсу, "Обличчя" режисерки Малгожати Шумовської - це гран-прі Берлінського кінофестивалю. Один з найбільш значущих фільмів останнього року", - заявив Халпхачі.

Загалом, стала відома перша сімка фільмів, які візьмуть участь у конкурсі. Всього у конкурсі візьмуть участь 12 фільмів, ще 5 стрічок будуть оголошені пізніше.

Переможець отримає статуетку "Скіфський олень" та 10 000 доларів.

  • "Антена" (Ізраїль)
  • "Опіка" (Франція)
  • "Я не відьма" (Велика Британія,Франція, Німеччина)
  • "Страшна мати" (Грузія, Естонія)
  • "Тиха ніч" (Польща)
  • "Спадкоємиці" (Парагвай, Німеччина, Уругвай, Бразилія, Норвегія, Франція)
  • "Зимові брати" (Данія, Ісландія).

В національному конкурсі візьме участь 21 картина, переможець отримає премію "Скіфський олень" та грошовий приз у розмірі 50 тисяч гривень.

1. "Щасливі роки"
2. "Поза зоною"
3. "Маніяк"
4. "Сильні духом"
5. "dendro dreams"
6. "Ніч з Наталею"
7. "Гойдалки"
8. "Що якщо"
9. "Слово"
10. "Новий рік у сімейному колі"
11. "Урок риболовлі"
12. "Miqlar"
13. "Державна установа"
14. "Київська історія"
15. "Анахата"
16. "Інтербачення-Львів"
17. "Штангіст"
18. "Вороги летіли"
19. "Камалока"
20. "Мілена"
21. "Казки. Неопубл."

Склад жюрі поки не оголошений.

В цьому році також з'явились нові локації фестивалю:

  • кінотеатр "Київ"
  • кінотеатр "Україна"
  • кінотеатр "Сінема Сіті"
  • Поштова площа
  • Труханів острів,
  • клуб "ЮБК"
  • Дім освіти та культури "Майстер Клас".


Відкриття фестивалю і церемонія нагородження переможців відбудуться на Поштовій площі.

Триватиме фестиваль з 27 травня по 3 червня.

Як повідомляв УНН, документальний фільм "Мустафа" про життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва отримав нагороду "Кращий фільм про висвітлення прав і свобод людини" на Міжнародному Фестивалі "Бир Дуйно – Киргизстан 2017". http://www.unn.com.ua/uk/news/1698104-dokumentalniy-film-mustafa-otrimav-nagorodu-na-festivali-v-kirgizstani

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