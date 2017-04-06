Органы ПФУ в Черкасской области прошли реорганизацию
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Начальник ГУ ПФУ в Черкасской области Светлана Зинник проинформировала населения Черкасской области и органы власти о завершении процесса реорганизации органов Фонда области в соответствии с постановлением КМУ от 21.12.2016 № 988 “Некоторые вопросы функционирования территориальных органов Пенсионного фонда Украины”, передает УНН-Центр .
В результате реорганизации количество объединенных управлений в районах и городах области составляет 9, и в каждом районе, городе продолжают действовать 22 отделы обслуживания граждан, назначения и выплаты пенсии.
“Все эти изменения имели целью повысить качество предоставляемых услуг органами Фонда, уменьшить время обслуживания граждан, сделать структуру Пенсионного фонда гибкой и адаптированной к современным условиям, а труд специалистов финансово мотивирован”, — добавили в Фонде.