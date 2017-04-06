Органы ПФУ в Черкасской области прошли реорганизацию

В результате реорганизации количество объединенных управлений в районах и городах области составляет 9, и в каждом районе, городе продолжают действовать 22 отделы обслуживания граждан, назначения и выплаты пенсии.

“Все эти изменения имели целью повысить качество предоставляемых услуг органами Фонда, уменьшить время обслуживания граждан, сделать структуру Пенсионного фонда гибкой и адаптированной к современным условиям, а труд специалистов финансово мотивирован”, — добавили в Фонде.