Органи ПФУ на Черкащині пройшли реорганізацію

Внаслідок реорганізації кількість об’єднаних управлінь в районах та містах області становить 9, та в кожному районі, місті продовжують діяти 22 відділи обслуговування громадян, призначення та виплати пенсії.

“Усі ці зміни мали на меті підвищити якість наданих послуг органами Фонду, зменшити час обслуговування громадян, зробити структуру Пенсійного фонду гнучкою та адаптованою до сучасних умов, а працю фахівців фінансово мотивованою”, — додали у Фонді.