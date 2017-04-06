Органи ПФУ на Черкащині пройшли реорганізацію
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Начальник ГУ ПФУ в Черкаській області Світлана Зінник проїнформувала населення Черкащини та органи влади про завершення процесу реорганізації органів Фонду області відповідно до постанови КМУ від 21.12.2016 № 988 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України”, передає УНН-Центр.
Внаслідок реорганізації кількість об’єднаних управлінь в районах та містах області становить 9, та в кожному районі, місті продовжують діяти 22 відділи обслуговування громадян, призначення та виплати пенсії.
“Усі ці зміни мали на меті підвищити якість наданих послуг органами Фонду, зменшити час обслуговування громадян, зробити структуру Пенсійного фонду гнучкою та адаптованою до сучасних умов, а працю фахівців фінансово мотивованою”, — додали у Фонді.