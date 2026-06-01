«Орешник» носит скорее демонстрационный характер, но запас вооружений в РФ остается значительным — Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российский комплекс "Орешник" носит скорее демонстрационный характер, но запас вооружений у рф остается значительным, передает УНН.

Комплекс "Кедр", "Орешник" и ему подобные разработки... не следует об этом сильно задумываться, потому что это средство демонстративное, прежде всего. У нас проблема более насущная - это обычные, как говорится, уже для нас "Искандеры", это комплекс С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты. Этого вооружения достаточное количество в российской федерации. Абсолютно достаточное - сказал Буданов.

Он добавил, что в свою очередь Украина начала наносить удары по россии с конца 2022 года, но в последнее время их интенсивность возросла.

Для них это реально проблема, потому что их общество не было морально готово к тому, что могут массированно залетать дроны, где-то ракеты. Для них это шок. И у них полное непонимание и неготовность общества воспринимать это - добавил Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США заявил, что во время массированной атаки в ночь на 24 мая рф запустила по Украине две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".