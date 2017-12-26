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Аренда госимущества принесла бюджету более 1 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. По состоянию на 22 декабря в государственный бюджет поступило 1,041 млрд грн от аренды государственного имущества. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Аренда госимущества принесла бюджету более 1 млрд грн

“Фонд государственного имущества на 22 декабря обеспечил от аренды государственного имущества 1,041 млрд грн в государственный бюджет”, — отметил Трубаров.

Как уточнил он, это один из лучших показателей за все годы, в течение которых Фонд передает имущество в аренду.

“На сегодня в базе Фонда 5813 объектов, которые можно взять в аренду. Все они размещены на сайте Фонда в открытом доступе. ФГИУ заинтересован в том, чтобы органы управления передавали как можно больше объектов для аренды. Вместе с приватизацией аренда является действенным механизмом для развития государственного имущества”, - добавил глава Фонда.

Напомним, ФГИУ определил перечень объектов большой приватизации, подлежащих подготовке к продаже в 2018 году.

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