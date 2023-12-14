Орбан отбрасывает связь между деньгами ЕС для Венгрии и вопросами по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настоял, что нет связи между размораживанием средств для Будапешта в размере более 10 млрд евро и финансированием для Украины или переговорами о вступлении в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Орбан прокомментировал вчерашнее решение Европейской комиссии разблокировать 10,2 миллиарда евро из замороженных фондов сплочения ЕС, сказав, что получить деньги "лучше поздно, чем никогда".

Но он настаивал на том, что нет связи между размораживанием средств и финансированием для Украины или переговорами о вступлении в ЕС.

"Венгрия не связывает ни один венгерский вопрос с украинским", - сказал он.

Как пишет The Guardian, Орбан настаивает на том, что фонды для долгосрочного финансирования для Украины должны быть вне бюджета ЕС.

В вопросе финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро он дал понять, что ЕС может либо продолжать использовать имеющиеся средства, либо найти его за пределами общеевропейского бюджета - в любом случае это означает деньги из 26, а не из 27 стран-членов.

"Деньги (для Украины) уже есть в бюджете. Поэтому - никакого дополнительного решения дать им (деньги) в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе и большей сумме денег. (...) Моя позиция заключается в том, что мы должны передать это наружу, но мы не находимся под давлением времени, потому что переходное решение уже есть в бюджете", - добавил он.

Также указано, что Орбан настаивает, что сейчас не лучшее время для переговоров с Киевом о членстве в ЕС.

Как отмечается, на вопрос, "вы против присоединения Украины?", он ответил: "Нет", добавив, что это вопрос "процедуры".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе вступления Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.