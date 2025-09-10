Oracle зафиксировала рекордный рост акций на 27% благодаря заказам на услуги ИИ - FT
Киев • УНН
Компания Oracle сообщила о значительном росте заказов на будущие услуги ИИ, что привело к росту акций на 27% до рекордного уровня. Остаточные обязательства выросли до 455 млрд долларов, заключено четыре многомиллиардных контракта.
Компания Oracle, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, а также крупный поставщик серверного оборудования, сообщила о значительном росте объема заказов на будущие услуги в области искусственного интеллекта для своего подразделения облачной инфраструктуры. Это привело к росту акций на 27% до рекордного уровня в послеторговых торгах, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Остаточные обязательства компании по исполнению - заказы, которые будут реализованы в будущем и принесут доход - выросли до 455 млрд долларов, по сравнению с всего 138 млрд долларов три месяца назад.
Генеральный директор компании Сафра Кац назвала это "удивительным кварталом", в течение которого Oracle подписала "четыре многомиллиардных контракта с тремя различными клиентами" за последние три месяца.
Также сообщается, что скачок в росте заставил аналитиков с Уолл-стрит задуматься над тем, как Oracle сможет достаточно быстро увеличить вычислительную мощность, чтобы удовлетворить новый спрос, в то время как большинство облачных компаний жалуются на дефицит микросхем.
Напомним
Акции компании Apple, являющейся технологическим гигантом, упали на 1,3%. Это произошло после того, как были представлены новые модели iPhone 17.