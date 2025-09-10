Oracle зафиксировала рекордный рост акций на 27% благодаря заказам на услуги ИИ - FT

$41.120.13
Эксклюзив
13:48 • 1916 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 5160 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 11568 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 15593 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 40623 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 60534 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 51006 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31448 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35796 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 24081 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Популярные новости
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 32758 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 39065 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 36065 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 28420 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 23769 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 1948 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 40650 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 28516 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 60567 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 51029 просмотра
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 71981 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 66143 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 62559 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 131094 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 85685 просмотра
Oracle зафиксировала рекордный рост акций на 27% благодаря заказам на услуги ИИ - FT

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Компания Oracle сообщила о значительном росте заказов на будущие услуги ИИ, что привело к росту акций на 27% до рекордного уровня. Остаточные обязательства выросли до 455 млрд долларов, заключено четыре многомиллиардных контракта.

Oracle зафиксировала рекордный рост акций на 27% благодаря заказам на услуги ИИ - FT

Компания Oracle, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, а также крупный поставщик серверного оборудования, сообщила о значительном росте объема заказов на будущие услуги в области искусственного интеллекта для своего подразделения облачной инфраструктуры. Это привело к росту акций на 27% до рекордного уровня в послеторговых торгах, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Остаточные обязательства компании по исполнению - заказы, которые будут реализованы в будущем и принесут доход - выросли до 455 млрд долларов, по сравнению с всего 138 млрд долларов три месяца назад.

Генеральный директор компании Сафра Кац назвала это "удивительным кварталом", в течение которого Oracle подписала "четыре многомиллиардных контракта с тремя различными клиентами" за последние три месяца.

Также сообщается, что скачок в росте заставил аналитиков с Уолл-стрит задуматься над тем, как Oracle сможет достаточно быстро увеличить вычислительную мощность, чтобы удовлетворить новый спрос, в то время как большинство облачных компаний жалуются на дефицит микросхем.

Напомним

Акции компании Apple, являющейся технологическим гигантом, упали на 1,3%. Это произошло после того, как были представлены новые модели iPhone 17.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
