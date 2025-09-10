Oracle зафіксувала рекордне зростання акцій на 27% завдяки замовленням на ШІ-послуги - FT

$41.120.13
Ексклюзив
13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений
10 вересня, 05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни
10 вересня, 06:04
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом
10 вересня, 07:17
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
09:29
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів
10:25
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
08:44
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
Lockheed Martin F-35 Lightning II
TikTok
Мі-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

Oracle зафіксувала рекордне зростання акцій на 27% завдяки замовленням на ШІ-послуги - FT

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Компанія Oracle повідомила про значне зростання замовлень на майбутні послуги ШІ, що призвело до зростання акцій на 27% до рекордного рівня. Залишкові зобов'язання зросли до 455 млрд доларів, укладено чотири багатомільярдні контракти.

Oracle зафіксувала рекордне зростання акцій на 27% завдяки замовленням на ШІ-послуги - FT

Компанія Oracle, що є найбільшим у світі розробником програмного забезпечення для організацій, а також великим постачальником серверного обладнання, повідомила про значне зростання обсягу замовлень на майбутні послуги в галузі штучного інтелекту для свого підрозділу хмарної інфраструктури. Це спричинило зростання акцій на 27 % до рекордного рівня в післяторговельних торгах, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Залишкові зобов'язання компанії щодо виконання - замовлення, які будуть реалізовані в майбутньому і принесуть дохід - зросли до 455 млрд доларів, порівняно з лише 138 млрд доларів три місяці тому.

Генеральний директор компанії Сафра Кац назвала це "дивовижним кварталом", протягом якого Oracle підписала "чотири багатомільярдні контракти з трьома різними клієнтами" за останні три місяці.

Також повідомляється, що стрибок у зростанні змусив аналітиків з Уолл-стріт замислитися над тим, як Oracle зможе достатньо швидко збільшити обчислювальну потужність, щоб задовольнити новий попит, в той час як більшість хмарних компаній скаржаться на дефіцит мікросхем.

Нагадаємо

Акції компанії Apple, що є технологічним гігантом, впали на 1,3%. Це сталось після того, як були представлені нові моделі iPhone 17.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Financial Times
Apple