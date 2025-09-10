Oracle зафіксувала рекордне зростання акцій на 27% завдяки замовленням на ШІ-послуги - FT

Компанія Oracle, що є найбільшим у світі розробником програмного забезпечення для організацій, а також великим постачальником серверного обладнання, повідомила про значне зростання обсягу замовлень на майбутні послуги в галузі штучного інтелекту для свого підрозділу хмарної інфраструктури. Це спричинило зростання акцій на 27 % до рекордного рівня в післяторговельних торгах, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Залишкові зобов'язання компанії щодо виконання - замовлення, які будуть реалізовані в майбутньому і принесуть дохід - зросли до 455 млрд доларів, порівняно з лише 138 млрд доларів три місяці тому.

Генеральний директор компанії Сафра Кац назвала це "дивовижним кварталом", протягом якого Oracle підписала "чотири багатомільярдні контракти з трьома різними клієнтами" за останні три місяці.

Також повідомляється, що стрибок у зростанні змусив аналітиків з Уолл-стріт замислитися над тим, як Oracle зможе достатньо швидко збільшити обчислювальну потужність, щоб задовольнити новий попит, в той час як більшість хмарних компаній скаржаться на дефіцит мікросхем.

