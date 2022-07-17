ОПЗЖ и еще несколько пророссийских партий обжаловали свой запрет – Малюська

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"У нас уже несколько партий подали апелляционные жалобы. Например, самая мощная из тех, которые запретил суд первой инстанции, – ОПЗЖ. Они подали апелляцию, и мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрения в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие и, безусловно, будем информировать общество о результатах рассмотрения апелляционной жалобы", - рассказал Малюська.

Детали

По словам министра юстиции, процесс еще продолжается, несколько партий, вероятно, не будут подавать апелляции. Полную картину Минюст ожидает увидеть до конца июля.

"К концу лета будем иметь уже раскладку по партиям, их активам, кто самый богатый, кто самый бедный, и сколько средств или активов получит государство в результате их запрета", - сказал Малюська.

Он отметил, что пока "чемпионом" является Коммунистическая партия Украины, у которой очень много недвижимости.

Дополнение

В Украине запрещена деятельность пророссийских партий.

12 июля Восьмой апелляционный административный суд запретил Рабочую партию Украины, 8 июня была запрещена деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня - "Социалисты" и "Справедливость и развитие", 14 июня - "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня - "Социалистическая партия Украины", 16 июня - "Левая оппозиция", "Партия Шария", 17 июня - "Союз левых сил", 20 июня - "Оппозиционная платформа – за жизнь", 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины", 24 июня – "Русь Единая".