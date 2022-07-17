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ОПЗЖ та ще кілька проросійських партій оскаржили свою заборону – Малюська

ОПЗЖ та ще кілька проросійських партій оскаржили свою заборону – Малюська

Київ • УНН

 • 163355 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. "Опозиційна платформа – за життя" та ще кілька проросійських партій, чию діяльність заборонив суд, подали апеляційні скарги. Про це під час національного телемарафону повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.

Цитата

"У нас вже кілька партій подали апеляційні скарги. Наприклад, найпотужніша з тих, які заборонив суд першої інстанції, – ОПЗЖ. Вони подали апеляцію, і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне й прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги", - розповів Малюська.

Деталі

За словами міністра юстиції, процес ще триває, кілька партій, імовірно, не подаватимуть апеляції. Повну картину Мін'юст очікує побачити до кінця липня.

"До кінця літа будемо мати вже розкладку по партіях, їхніх активах, хто найбагатший, хто найбідніший, й скільки коштів чи активів отримає держава внаслідок їх заборони", - сказав Малюська.

Він зазначив, що поки що "чемпіоном" є Комуністична партія України, яка має дуже багато нерухомості.

Доповнення

В Україні заборонена діяльність проросійських партій.

12 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив Робітничу партію України, 8 червня було заборонено діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливість та розвиток", 14 червня - "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України", 24 червня - "Русь Єдина".

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