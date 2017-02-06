ОПЗ повторно выставят на продажу в декабре - ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Фонд государственного имущества Украины в своем официальном издании "Ведомости приватизации" обнародовал подробный план приватизации на 2017 год, передает УНН.
Так, Фонд планирует в ноябре выставить на приватизацию 75,22% акций "Турбоатома", в декабре - повторно провести аукцион по продаже 99,6% акций временно неработающего Одесского припортового завода (ОПЗ).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент пригласил финляндские компании присоединиться к приватизации в Украине
В план-график на сегодня включено 63 объекта, из них:
-
- 29 - будут предлагаться к продаже по конкурсу;
-
- 28 - на фондовой бирже;
-
- 6 - на аукционе.
-
В марте ФГИ намерен выставить на продажу 99,99% Сумыхимпром, в октябре - 78,3% акций крупнейшей энергогенерирующей компании "Центрэнерго". В августе ведомство планирует начать приватизацию 70% акций Хмельницкоблэнерго, 70% Николаевоблэнерго, 65% Харьковоблэнерго, 50,9% Тернопольоблэнерго, 60% Запорожьеоблэнерго.
В июле Фонд намерен выставить на продажу на фондовых биржах по 25% плюс одной акции Сумыоблэнерго, Одессаоблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго, Киевэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, Донбассэнерго.