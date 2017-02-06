ОПЗ повторно виставлять на продаж у грудні - ФДМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Фонд державного майна України у своєму офіційному виданні "Відомості приватизації" оприлюднив докладний план приватизації на 2017 рік, передає УНН.
Так, Фонд планує в листопаді виставити на приватизацію 75,22% акцій "Турбоатому", у грудні – повторно провести аукціон з продажу 99,6% акцій тимчасово непрацюючого Одеського припортового заводу (ОПЗ).
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До плану-графіка на сьогодні включено 63 об’єкта, з них:
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- 29 – пропонуватимуться до продажу за конкурсом;
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- 28 – на фондовій біржі;
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- 6 – на аукціоні.
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У березні ФДМУ має намір виставити на продаж 99,99% Сумихімпрому, у жовтні - 78,3% акцій найбільшої енергогенеруючої компанії "Центренерго". У серпні відомство планує почати приватизацію 70% акцій Хмельницькобленерго, 70% Миколаївобленерго, 65% Харківобленерго, 50,9% Тернопільобленерго, 60% Запоріжжяобленерго.
У липні Фонд має намір виставити на продаж на фондових біржах по 25% плюс однієї акції Сумиобленерго, Одесаобленерго, ДТЕК Донецькобленерго, Київенерго, ДТЕК Дніпрообленерго, ДТЕК Західенерго, ДТЕК Дніпроенерго, Донбасенерго.