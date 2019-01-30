Опубликован закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 30 января, передает УНН.

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

По Закону, решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Заключительными положениями Закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении своей подчиненности, сообщает о таком решении центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым - Совет Министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном сайте.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 28 января Президент Петр Порошенко подписал закон о переходе приходов УПЦ МП в ПЦУ.

17 января Верховная Рада приняли в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым вносятся изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности.

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