Опубліковано закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, опублікували у газеті Верховної Ради України "Голос України" від 30 січня, передає УНН.

Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.

За Законом, рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін до статуту підлягає реєстрації у порядку, встановленому статтею 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Визначено також перелік документів, які необхідно подати до органу реєстрації для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.

Прикінцевими положеннями Закону установлено, що релігійна організація, у разі прийняття рішення щодо зміни своєї підлеглості, повідомляє про таке рішення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, або обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, а в Автономній Республіці Крим — Раду Міністрів Автономної республіки Крим, які забезпечують оприлюднення цього рішення на своєму офіційному веб-сайті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 28 січня Президент Петро Порошенко підписав закон про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ.

17 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроект №4128д, яким вносяться зміни до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" в частині зміни релігійними громадами підлеглості.

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