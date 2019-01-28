Порошенко підписав закон про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи”, прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як відзначили у прес-службі, закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням).

Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.

За Законом рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін до статуту підлягає реєстрації у порядку, встановленому статтею 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Визначено також перелік документів, які необхідно подати до органу реєстрації для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.

Прикінцевими положеннями Закону установлено, що релігійна організація, у разі прийняття рішення щодо зміни своєї підлеглості, повідомляє про таке рішення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, або обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, а в Автономній Республіці Крим — Раду Міністрів Автономної республіки Крим, які забезпечують оприлюднення цього рішення на своєму офіційному веб-сайті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада України ухвалили в першому читанні та в цілому законопроект №4128д, яким вносяться зміни до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" в частині зміни релігійними громадами підлеглості. "За" відповідне рішення проголосувало 229 народних обранців.

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