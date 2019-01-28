Порошенко подписал закон о переходе приходов УПЦ МП к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", принятый Верховной Радой Украины 17 января 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отметили в пресс-службе, закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).
Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.
По Закону решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".
Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.
Заключительными положениями Закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении своей подчиненности, сообщает о таком решении центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым - Совет Министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном сайте.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 17 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым вносятся изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности. "За" соответствующее решение проголосовало 229 народных избранников.