Опубликован указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО

"Назначить КРИВОНОСА Сергея Григорьевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко представил нового заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса.

Отметим, то в этом году Кривонос выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от партии "Воины АТО", однако впоследствии снял ее.

Как сообщал УНН, должность заместителя секретаря СНБОУ занимал Олег Гладковський. Президент уволил его с должности после обнародования журналистами фактов, свидетельствующих о возможном участии экс-чиновника в коррупционных схемах в закупках оборонных предприятий. 4 марта Указ об освобождении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО был опубликован.