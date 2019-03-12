Президент представив нового заступника секретаря РНБО Кривоноса

"З бездоганною репутацією, якого підтримала і влада, і опозиція. Сьогодні це саме та кандидатура, яка має очолити цей відповідальний напрямок", - зазначив голова держави.



За його словами, Кривонос добре знає все про життя солдат на фронті, а також про озброєння. Крім того, новопризначений заступник секретаря має "нульову толерантність до корупції".



При цьому Порошенко вручив Кривоносу посвідчення.



Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України призначено першого заступника командувача Силами спеціальних операцій Сергія Кривоноса.