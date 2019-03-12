Заступником секретаря РНБО стане заступник командувача ССО Кривонос
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України призначено першого заступника командувача Силами спеціальних операцій Сергія Кривоноса. Про це стало відомо з власних джерел Українському мілітарному порталу, передає УНН.
Протягом півгодини очікується поява указу Президента.
Кривонос був першим заступником Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. За словами Кривоноса, він був у конфлікті з Начальником Генерального штабу та Командувачем ССО, оскільки відстоював власну концепцію розвитку Сил спецоперацій.
Зрештою, як розповідав сам Кривонос, його концепція й була підтримана Президентом.
Кривонос на час виборчої кампанії пішов у відпустку, оскільки висунув свою кандидатуру на пост Президента України від партії "Воїни АТО", однак згодом зняв її.
Нагадаємо, посаду заступника Секретаря РНБОУ займав Олег Гладковський. Президент звільний його з посади після оприлюднення журналістами фактів, які свідчать про можливу участь екс-посадовця у корупційних схемах в закупівлях оборонних підприємств.