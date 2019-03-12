Заместителем секретаря СНБО станет заместитель командующего ССО Кривонос
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины назначен первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергея Кривоноса. Об этом стало известно от собственных источников Украинского милитарного портала, передает УНН.
В течение получаса ожидается появление указа Президента.
Кривонос был первым заместителем Командующего Сил специальных операций ВСУ. По словам Кривоноса, он был в конфликте с начальником Генерального штаба и командующим ССО, поскольку отстаивал собственную концепцию развития Сил спецопераций.
Впрочем, как рассказывал сам Кривонос, его концепция и была поддержана Президентом.
Кривонос на время избирательной кампании ушел в отпуск, поскольку выдвинул свою кандидатуру на пост Президента Украины от партии "Воины АТО", однако впоследствии снял ее.
Напомним, должность заместителя секретаря СНБОУ занимал Олег Гладковський. Президент уволит его с должности после обнародования журналистами фактов, свидетельствующих о возможном участии экс-чиновника в коррупционных схемах в закупках оборонных предприятий.