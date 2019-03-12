Президент представил нового заместителя секретаря СНБО Кривоноса

"С безупречной репутацией, которого поддержала и власть, и оппозиция. Сегодня это именно та кандидатура, которая должна возглавить этото ответственное направление", - отметил Глава государства.



По его словам, Кривонос хорошо знает все о жизни солдат на фронте, а также о вооружении. Кроме того, новый заместитель секретаря имеет "нулевую толерантность к коррупции".



При этом Порошенко вручил Кривоносу удостоверение.



Напомним, как сообщал УНН ранее, заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины назначен первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос.