Опубліковано указ про призначення Кривоноса заступником секретаря РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Указ про призначення Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України опублікували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Призначити КРИВОНОСА Сергія Григоровича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко представив нового заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса.
Зазначимо, що цього року Кривоніс висунув свою кандидатуру на пост президента України від партії "Воїни АТО", однак згодом зняв її.
Як повідомляв УНН, посаду заступника Секретаря РНБОУ займав Олег Гладковський. Президент звільнив його з посади після оприлюднення журналістами фактів, які свідчать про можливу участь екс-посадовця у корупційних схемах в закупівлях оборонних підприємств. 4 березня Указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО був опублікований.