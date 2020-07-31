Опубликован ТОП-5 самых крепких алкогольных коктейлей в мире

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74745 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104708 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109608 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137888 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112092 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133704 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102474 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104899 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 94628 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 60611 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 96130 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 54871 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 33484 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 106939 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 137889 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 133704 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 386898 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 337557 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 69225 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105597 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134001 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211158 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237790 просмотра
Актуальное
Опубликован ТОП-5 самых крепких алкогольных коктейлей в мире

Опубликован ТОП-5 самых крепких алкогольных коктейлей в мире

Киев  •  УНН

 • 102321 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Американское издание Spoon University составило список самых опьяняющих алкогольных коктейлей в мире, передает УНН.

Перечень напитков устроен "по нарастающей".

5. "Смерть после полудня"

Классический коктейль, который был изобретен самим Эрнестом Хемингуэем - человеком, пьющим много, но, между тем, мужественным и героическим.

В состав напитка входит только два ингредиента: охлажденное шампанское (12% об.) и абсент (45% об.).

4. "Сок джунглей"

Если правильно приготовить коктейль, то заметить, что в составе есть алкоголь, будет непросто. Напиток пьянит очень быстро.

В состав коктейля входит джин (30 мл), ликер банановый (30 мл), лимонный сок (10 мл), сок апельсиновый и ананасовый (по 50 мл), кусочки фруктов.

Для приготовления коктейля используется метод Shake, то есть в шейкере взбиваются все составляющие.

Важная особенность коктейля в том, что в него можно добавлять любые другие крепкие алкогольные напитки, их количество можно увеличивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшие рецепты "мохито": рекомендует Prime

3. "Зомби"

Это коктейль из фруктовых соков, ликеров и различных видов рома. Впервые он появился в конце 1934 года - напиток изобрел Донн Бич, владелец голливудского ресторана "Don the Beachcomber".

В состав коктейля входит белый ром (25 мл), золотой ром (20 мл), темный ром (15 мл), абрикосовый ликер (20 мл), сахарный сироп (10 мл), ананасовый сок (50 мл), сок лайма ( 10 мл).

2. "Сазерак"

Это классический алкогольный коктейль на основе коньяка или виски, который смешивается методом билд: то есть ингредиенты перемешиваются непосредственно в бокале без применения шейкера.

Ингредиенты: коньяк или виски (50 мл), абсент (20 мл), 2 капли битера, кусочек сахара, пищевой лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бренд Koktebel рассказал секреты приготовления ТОП-3 низкокалорийных коктейлей

1. "Тетя Роберта"

Коктейль был создан в 1900 году, в Алабаме, и до сих пор считается одним из самых крепких в мире.

Для приготовления коктейля нужно смешать в равных частях джин (40% об.), водку (40% об.), бренди (40% об.), ежевичный ликер (40% об.) и абсент (45% об.).

Как сообщалось в УНН, недавно в Украине представили новую линейку летних алкогольных напитков от отечественного производителя. Среди новинок Fragolino, Spritz и Sangria.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы