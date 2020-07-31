Опубликован ТОП-5 самых крепких алкогольных коктейлей в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Американское издание Spoon University составило список самых опьяняющих алкогольных коктейлей в мире, передает УНН.
Перечень напитков устроен "по нарастающей".
5. "Смерть после полудня"
Классический коктейль, который был изобретен самим Эрнестом Хемингуэем - человеком, пьющим много, но, между тем, мужественным и героическим.
В состав напитка входит только два ингредиента: охлажденное шампанское (12% об.) и абсент (45% об.).
4. "Сок джунглей"
Если правильно приготовить коктейль, то заметить, что в составе есть алкоголь, будет непросто. Напиток пьянит очень быстро.
В состав коктейля входит джин (30 мл), ликер банановый (30 мл), лимонный сок (10 мл), сок апельсиновый и ананасовый (по 50 мл), кусочки фруктов.
Для приготовления коктейля используется метод Shake, то есть в шейкере взбиваются все составляющие.
Важная особенность коктейля в том, что в него можно добавлять любые другие крепкие алкогольные напитки, их количество можно увеличивать.
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3. "Зомби"
Это коктейль из фруктовых соков, ликеров и различных видов рома. Впервые он появился в конце 1934 года - напиток изобрел Донн Бич, владелец голливудского ресторана "Don the Beachcomber".
В состав коктейля входит белый ром (25 мл), золотой ром (20 мл), темный ром (15 мл), абрикосовый ликер (20 мл), сахарный сироп (10 мл), ананасовый сок (50 мл), сок лайма ( 10 мл).
2. "Сазерак"
Это классический алкогольный коктейль на основе коньяка или виски, который смешивается методом билд: то есть ингредиенты перемешиваются непосредственно в бокале без применения шейкера.
Ингредиенты: коньяк или виски (50 мл), абсент (20 мл), 2 капли битера, кусочек сахара, пищевой лед.
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1. "Тетя Роберта"
Коктейль был создан в 1900 году, в Алабаме, и до сих пор считается одним из самых крепких в мире.
Для приготовления коктейля нужно смешать в равных частях джин (40% об.), водку (40% об.), бренди (40% об.), ежевичный ликер (40% об.) и абсент (45% об.).
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