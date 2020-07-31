Опубліковано ТОП-5 найбільш міцних алкогольних коктейлів в світі

Перелік напоїв влаштований "по наростаючій".

5. "Смерть пополудні"

Класичний коктейль, який був винайдений самим Ернестом Хемінгуеєм - людиною, що пила багато, але, між тим, мужньою і героїчною.

До складу напою входить лише два інгредієнти: охолоджене шампанське (12% об.) й абсент (45% об.).

4. "Сік джунглів"

Якщо правильно приготувати коктейль, то помітити, що в складі є алкоголь, буде непросто. Напій п'янить дуже швидко.

До складу коктейлю входить джин (30 мл), лікер банановий (30 мл), лимонний сік (10 мл), сік апельсиновий і ананасовий (по 50 мл), шматочки фруктів.

Для приготування коктейлю використовується метод Shake, тобто, в шейкері змішуються всі складові.

Важлива особливість коктейлю в тому, що в нього можна додавати будь-які інші міцні алкогольні напої, їх кількість також можна збільшувати.

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3. "Зомбі"

Це коктейль з фруктових соків, лікерів і різних видів рому. Вперше він з'явився в кінці 1934 року - напій винайшов Донн Біч, власник голлівудського ресторану "Don the Beachcomber".

До складу коктейлю входить білий ром (25 мл), золотий ром (20 мл), темний ром (15 мл), абрикосовий лікер (20 мл), цукровий сироп (10 мл), ананасовий сік (50 мл), сік з лайма ( 10 мл).

2. "Сазерак"

Це класичний алкогольний коктейль на основі коньяку або віскі, який змішується методом білд: тобто інгредієнти перемішуються безпосередньо в келиху без застосування шейкера.

Інгредієнти: коньяк або віскі (50 мл), абсент (20 мл), 2 краплі бітера, шматочок цукру, харчовий лід.

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1. "Тітка Роберта"

Коктейль був створений в 1900-му році, в Алабамі, і до сих пір вважається одним з найміцніших в світі.

Для приготування коктейлю потрібно змішати в рівних частинах джин (40% об.), горілку (40% об.), бренді (40% об.), ожиновий лікер (40% об.) та абсент (45% об.).

Як повідомлялося в УНН, нещодавно в Україні представили нову лінійку літніх алкогольних напоїв від вітчизняного виробника. Серед новинок Fragolino, Spritz і Sangria.