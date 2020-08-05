Опубликован ТОП-10 крупнейших экспортеров вина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Аналитический портал Statista составил рейтинг ведущих экспортеров вина в мире, передает УНН.
Первое место в списке принадлежит Италии. В 2019 году страна поставила на внешние рынки 21,6 млн гектолитров напитка.
На втором месте, с небольшим отрывом, расположилась Испания - за год страна экспортировала 21,3 млн гектолитров вина.
Далее следует Франция (14,2 млн гкл), КНР (8,7 млн гкл), Австралия (7,4 млн гкл).
Замыкает десятку мировых экспортеров напитка Аргентина: за год страна поставила на внешние рынки 2,7 млн гектолитров напитка.
Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше иностранного вина покупает в Италии, а продает отечественное - преимущественно в Германию.
Уточним, что украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.
Среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).