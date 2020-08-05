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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77608 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101142 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106696 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126575 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101029 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103841 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Опубликован ТОП-10 крупнейших экспортеров вина

Опубликован ТОП-10 крупнейших экспортеров вина

Киев  •  УНН

 • 19473 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Аналитический портал Statista составил рейтинг ведущих экспортеров вина в мире, передает УНН.

Первое место в списке принадлежит Италии. В 2019 году страна поставила на внешние рынки 21,6 млн гектолитров напитка.

На втором месте, с небольшим отрывом, расположилась Испания - за год страна экспортировала 21,3 млн гектолитров вина.

Далее следует Франция (14,2 млн гкл), КНР (8,7 млн гкл), Австралия (7,4 млн гкл).

Замыкает десятку мировых экспортеров напитка Аргентина: за год страна поставила на внешние рынки 2,7 млн гектолитров напитка.

Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше иностранного вина покупает в Италии, а продает отечественное - преимущественно в Германию.

Уточним, что украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.

Среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).

Украинские Национальные Новости

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