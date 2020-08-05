Опубліковано ТОП-10 найбільших експортерів вина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Аналітичний портал Statista склав рейтинг провідних експортерів вина у світі, передає УНН.
Перше місце у списку належить Італії. У 2019 році країна поставила на зовнішні ринки 21,6 млн гектолітрів напою.
На другому місці, з невеликим відривом, розташувалася Іспанія - за рік країна експортувала 21,3 млн гектолітрів вина.
Далі йде Франція (14,2 млн гкл), КНР (8,7 млн гкл), Австралія (7,4 млн гкл).
Замикає десятку світових експортерів напою Аргентина: за рік країна поставила на зовнішні ринки 2,7 млн гектолітрів напою.
Відзначимо, що згідно з даними Держстату, Україна найбільше іноземного вина купує в Італії, а продає вітчизняне - переважно до Німеччини.
Уточнимо, що українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше від іноземного.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).