Опубликовано тексты правительственных законопроектов, которые совершенствуют систему торговой защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На официальном портале Верховной Рады Украины опубликовано тексты пяти законопроектов, которые направленны на совершенствуование систему торговой защиты. Об этом сообщает УНН.
На сайте появились проекты 5 законов о торговых мероприятия. Так, проект Закона "О защитных мерах" разработан с целью совершенствования механизма проведения защитных расследований, а также механизма применения защитных мер по результатам проведения указанных расследований с учетом вызовов современности.
Закон "О защите от субсидированного импорта" призван усовершенствовать механизм проведения антисубсидиционных расследований и применения компенсационных мер по результатам таких расследований с учетом международной практики использования инструментов торговой защиты. Основными задачами этого законопроекта является повышение транспарентности проведения антисубсидиционного процесса и его предсказуемости для всех заинтересованных сторон.
Закон Украины "О защите от демпингового импорта" призван усовершенствовать процедуру использования инструментов торговой защиты от нарушения и проведения антидемпинговых расследований в условиях применения и эффективности действия антидемпинговых мер.
Также появился текст изменений, которые предлагается внести в некоторые законодательные акты Украины в сфере торговой защиты и в Таможенный кодекс. В частности, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс и ЗУ "О внешнеэкономической деятельности". В Таможенный кодекс предлагается внести изменения по внедрению способа обеспечения уплаты таможенных платежей в форме финансовой гарантии в виде денежного залога.
Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов, которые совершенствуют систему торговой защиты и защищать украинского национального товаропроизводителя.