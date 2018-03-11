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Опубліковано тексти урядових законопроектів, які вдосконалюють систему торговельного захисту

Опубліковано тексти урядових законопроектів, які вдосконалюють систему торговельного захисту

Київ • УНН

 • 6552 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. На офіційному порталі Верховної Ради України опубліковано тексти п’яти законопроектів, які вдосконалюють систему торговельного захисту. Про це повідомляє УНН.

На сайті з'явились проекти 5 законів про торговельні заходи. Так, проект Закону "Про захисні заходи" розроблений з метою вдосконалення механізму проведення захисних розслідувань, а також механізму застосування захисних заходів за результатами проведення зазначених розслідувань з урахуванням викликів сьогодення.

Закон "Про захист від субсидованого імпорту" покликаний вдосконалити механізм проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Основними завданнями цього законопроекту є підвищення транспарентності проведення антисубсидиційного процесу та його передбачуваності для усіх зацікавлених сторін.

Закон України "Про захист від демпінгового імпорту" покликаний удосконалити процедуру використання інструментів торговельного захисту від порушення та проведення антидемпінгових розслідувань до умов застосування та ефективності дії антидемпінгових заходів.

Також з'явився текст змін, які пропонується внести до деяких законодавчих актів України у сфері торговельного захисту та до Митного кодексу. Зокрема, пропонується внести зміни до Господарського кодексу та до ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність". До Митного кодексу пропонується внести зміни щодо впровадження способу забезпечення сплати митних платежів у формі фінансової гарантії у вигляді грошової застави.

Нагадаємо, 28 лютого Кабінет міністрів України схвалив пакет законопроектів, які вдосконалюють систему торговельного захисту та захищатимуть українського національного товаровиробника.

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