Опубликован новый трейлер фильма "Веном"

"Один из самых загадочных, сложных и худших персонажей Marvel приходит на большой экран с номинантом на "Оскар" Томом Харди в роли смертоносного защитника Венома", - говорится в подписи к видео.

В трейлере показана сила, которой владеет Веном, и что он может делать со своим телом и телом журналиста Эдди Брока, у которого он вселился (его играет Том Харди).

По сюжету, сломленный диагностированием рака, недавним увольнением и проблемами в личной жизни, талантливый журналист Эдди Брок думает о самоубийстве. Однако в результате стечения обстоятельств он "объединяется" с коварным инопланетным симбиотом, который "заморозил" его болезнь и наделил его различными суперспособностями.

Режиссером фильма является Рубен Флейшер, в широкий кинопрокат лента выйдет 4 октября 2018 года.

Напомним, в сети появился трейлер фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.