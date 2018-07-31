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Опубликован новый трейлер фильма "Веном"

Опубликован новый трейлер фильма "Веном"

Киев  •  УНН

 • 13411 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Студия Sony Pictures опубликовала на своем канале новый трейлер фильма "Веном". Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube студии.

"Один из самых загадочных, сложных и худших персонажей Marvel приходит на большой экран с номинантом на "Оскар" Томом Харди в роли смертоносного защитника Венома", - говорится в подписи к видео.

В трейлере показана сила, которой владеет Веном, и что он может делать со своим телом и телом журналиста Эдди Брока, у которого он вселился (его играет Том Харди).

По сюжету, сломленный диагностированием рака, недавним увольнением и проблемами в личной жизни, талантливый журналист Эдди Брок думает о самоубийстве. Однако в результате стечения обстоятельств он "объединяется" с коварным инопланетным симбиотом, который "заморозил" его болезнь и наделил его различными суперспособностями.

Режиссером фильма является Рубен Флейшер, в широкий кинопрокат лента выйдет 4 октября 2018 года.

Напомним, в сети появился трейлер фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.

Украинские Национальные Новости

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