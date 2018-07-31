Опубліковано новий трейлер фільму "Веном"

"Один із найзагадковіших, складних та найгірших персонажів Marvel приходить на великий екран з номінантом на "Оскар" Томом Харді в ролі смертоносного захисника Венома", - йдеться у підписі до відео.

У трейлері показана сила, якою володіє Веном, та що він може робити зі своїм тілом та тілом журналіста Едді Брока, в якого він вселився (його грає Том Харді).

За сюжетом, зломлений діагностуванням раку, недавнім звільненням і проблемами в особистому житті, талановитий журналіст Едді Брок думає про самогубство. Однак в результаті збігу обставин він "об'єднується" з підступним інопланетним симбіотом, який "заморозив" його хворобу і наділив його різними суперздатностями.

Режисером фільму є Рубен Флейшер, у широкий кінопрокат стрічка вийде 4 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, у мережі з'явився трейлер фільму "Позивний Бандерас" режисера Зази Буадзе.