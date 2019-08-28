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6 марта, 17:12 • 132223 просмотра

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Опубликовано фото масштабов лесных пожаров в Амазонии

Опубликовано фото масштабов лесных пожаров в Амазонии

Киев  •  УНН

 • 15405 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая, пишет УНН со ссылкой на региональный филиал организации Greenpeace Brazil, которая опубликовала фото пожаров.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тысяч гектаров леса в департаменте Санта-Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8400 до 500. Президент Боливии Эво Моралес лично принял участие в тушении очагов возгорания.

Стоит напомнить, что итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано показал, как из космоса выглядят масштабные лесные пожары в Амазонии.

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