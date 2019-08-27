З космосу зняли дим від лісових пожеж в Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Італійський астронавт Європейського космічного агентства Лука Пармітано показав, як з косомса виглядають масштабні лісові пожежі в Амазонії. Фотографії він опублікував в Twitter, передає УНН.
"Дим, який, як видно, (поширився - ред.) на тисячі кілометрів, десятки і десятки палаючих осередків у лісі Амазонії", - написав він.
Пожежі, які знищують ліси в Амазонії, тим часом розгорілися не лише в Бразилії, але і в сусідній Болівії.
За даними державного інформагентства Болівії (BIA), у країні вже згоріло понад 1,8 мільйона акрів (728 тис. гектарів) землі. За даними національного інституту космічних досліджень Бразилії (INPE), у серпні в країні сталося 13 396 пожеж, що на 422% більше, ніж місяцем раніше, пише CNN.
Нагадаємо, лідери країн-членів G7 запропонували угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії. Йдеться про близько 20 млн дол.
Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонії.